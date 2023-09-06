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В области Абай 14-летний мотоциклист на встречке столкнулся с грузовиком

ДТП Фото: polisia.kz
30 августа на 904 км трассы Омск – Майкапчагай в Жарминском районе произошло ДТП с участием подростка. 14-летний мотоциклист, не соблюдая правил дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с грузовым авто Sсaniа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, подросток с множественными телесными повреждениями был доставлен районную больницу.

"Основными причинами остаются незнание подростком элементарных правил дорожного движения, недисциплинированность, невнимательность, а также недостаточный надзор со стороны родителей. Каждому взрослому необходимо помнить, что только своим личным примером они могут воспитать в детях дисциплинированного участника дорожного движения", – заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что в последнее время на дорогах областного центра увеличилось количество электросамокатов, что обязывает полицейских быть вдвойне бдительными. 

"Водителям двухколесного транспорта необходимо помнить – самокат может разогнаться до небезопасной скорости в 70 км/ч, что порождает большой риск не только для него самого, но и для окружающих людей. Как показывает практика, увеличение числа альтернативных средств передвижения приводит к росту травматизма на дорогах. В свою очередь, мы принимаем все необходимые меры профилактического воздействия по их недопущению, – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед. От сильнейшего удара оба водителя погибли на месте.

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