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Автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в Абайской области

пожар Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Во время движения на 783 км трассы Омск – Майкапчагай в Жарминском районе загорелся автомобиль Chevrolet, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло по причине неисправности электрооборудования.

В результате возникшей ситуации никто не пострадал.

"Департамент полиции Абайской области призывает водителей предупредить подобные пожары. Необходимо дважды в год проводить техосмотр и иметь в салоне огнетушитель, а также выезжать в дальнюю дорогу после проверки технического состояния автомобиля", – отметили в пресс-службе ДП региона.

Ранее сообщалось, что пожарные в Шымкенте потушили автомобиль, загоревшийся прямо на проезжей части. Причиной происшествия стало короткое замыкание.

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Елена Беляева
Абайская область ДТП
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