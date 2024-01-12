Автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в Абайской области

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Во время движения на 783 км трассы Омск – Майкапчагай в Жарминском районе загорелся автомобиль Chevrolet, сообщает Zakon.kz.

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