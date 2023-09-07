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Посетители ночного клуба в Шымкенте прятали мефедрон в носках

Посетители ночного клуба в Шымкенте прятали мефедрон в носках Фото: pxhere
Наркотики в носках у посетителей клуба нашли полицейские Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Шымкента, у 22-летней девушки обнаружен маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок нашли у ее 19-летнего приятеля. В целях конспирации молодые люди спрятали разовые дозы наркотических средств в носках. 

Экспертиза показала, что в изъятых пакетах был мефедрон.


Задержанные рассказали, что наркотики нашли на улице и подобрали, чтобы повеселиться в клубе.

Факт зарегистрировали по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее драка у ночного клуба в Актау закончилась смертью посетителя.

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Анастасия Стативкина
Шымкент
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