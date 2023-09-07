Казахстанцам напомнили, что будет, если уехать с места ДТП

В полиции Астаны рассказали, какое наказание ждет за оставление места дорожно-транспортного происшествия. По данным правоохранителей, в столице с начала 2023 года произошло 22 406 аварий, из них в 2817 случаях водители скрылись с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что такие водители не осознают серьезность ситуации. И очень часто в спешке, или не замечая контакта с другой машиной, они уезжают.

За оставление места ДТП применяется мера административного воздействия, а в случаях, в которых есть пострадавшие или погибшие, предусматривается уголовная ответственность.

"За восемь месяцев 2023 года в столице за совершение ДТП 28 автомобилистов лишены прав по части 1 статьи 610 КоАП. Кроме того, 24 нарушителя также лишились водительских прав из-за оставления места аварии по части 2 статьи 611 КоАП РК". Пресс-служба ДП Астаны

Так, 4 августа во дворе одного из жилых домов водитель транспортного средства при движении задним ходом, не убедившись в безопасности, допустил столкновение с припаркованной автомашиной. Увидев отсутствие владельца, нарушитель скрылся с места происшествия. Все его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.





За короткое время полиции удалось установить "беглеца", в результате которому наложен штраф на сумму 241 500 тенге.

"Если вы являетесь виновником ДТП – врезались в чужой автомобиль – остановите машину и не трогайтесь с места, включите аварийную световую сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки и незамедлительно сообщите в полицию. Сев за руль, каждый водитель отвечает за свою жизнь и жизнь пассажиров с пешеходами. Поэтому не нарушайте правила дорожного движения. Помните, дорога ошибок не прощает". Пресс-служба ДП Астаны

6 сентября 2023 года автобус без водителя попал в ДТП в Алматы. Пассажиров в салоне не было. На пересечении с улицей Наурызбай батыра водитель остановил автобус на выделенной полосе и отправился в ближайшее кафе, чтобы сходить в туалет.

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Вернувшись, водитель обнаружил, что в его отсутствие оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП.