Казахстанцам напомнили, как можно оформить ДТП без вызова полиции и наказания

При незначительном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) водители могут самостоятельно оформить происшествие без вызова полиции, обращения в суд и административного взыскания, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) области Абай 13 октября 2026 года напомнил о существовании Европротокола.

При каких условиях его можно оформить:

в ДТП участвуют только два автомобиля;

у обоих водителей есть действующие страховые полисы;

ущерб не превышает 100 МРП;

нет разногласий по обстоятельствам аварии, виновной стороне и повреждениям;

нет пострадавших и ущерба иному имуществу.

"Оформить ДТП можно через приложения Europrotocol, DTP.kz, Halyk Kazakhstan либо официальный интернет-ресурс страховой организации. Для этого необходимо пройти идентификацию, заполнить декларацию и приложить фото и видео с места происшествия", – сообщили в полиции.

Покидать место ДТП можно только после получения уведомления о принятии декларации страховой организацией.

"При соблюдении всех условий водители не привлекаются к административной ответственности за данное ДТП", – отметили в ДП.

Если же условия Европротокола не соблюдены, необходимо вызвать полицию.

В ночь на 12 октября 2026 года в Алматы произошло ДТП, которое не обошлось без присутствия полиции: столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.