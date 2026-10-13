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Общество

Казахстанцам напомнили, как можно оформить ДТП без вызова полиции и наказания

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:30 Фото: pixabay
При незначительном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) водители могут самостоятельно оформить происшествие без вызова полиции, обращения в суд и административного взыскания, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) области Абай 13 октября 2026 года напомнил о существовании Европротокола.

При каких условиях его можно оформить:

  • в ДТП участвуют только два автомобиля;
  • у обоих водителей есть действующие страховые полисы;
  • ущерб не превышает 100 МРП;
  • нет разногласий по обстоятельствам аварии, виновной стороне и повреждениям;
  • нет пострадавших и ущерба иному имуществу.
"Оформить ДТП можно через приложения Europrotocol, DTP.kz, Halyk Kazakhstan либо официальный интернет-ресурс страховой организации. Для этого необходимо пройти идентификацию, заполнить декларацию и приложить фото и видео с места происшествия", – сообщили в полиции.

Покидать место ДТП можно только после получения уведомления о принятии декларации страховой организацией.

"При соблюдении всех условий водители не привлекаются к административной ответственности за данное ДТП", – отметили в ДП.

Если же условия Европротокола не соблюдены, необходимо вызвать полицию.

В ночь на 12 октября 2026 года в Алматы произошло ДТП, которое не обошлось без присутствия полиции: столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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