Казахстанцам напомнили, как можно оформить ДТП без вызова полиции и наказания
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При незначительном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) водители могут самостоятельно оформить происшествие без вызова полиции, обращения в суд и административного взыскания, сообщает Zakon.kz.
Департамент полиции (ДП) области Абай 13 октября 2026 года напомнил о существовании Европротокола.
При каких условиях его можно оформить:
- в ДТП участвуют только два автомобиля;
- у обоих водителей есть действующие страховые полисы;
- ущерб не превышает 100 МРП;
- нет разногласий по обстоятельствам аварии, виновной стороне и повреждениям;
- нет пострадавших и ущерба иному имуществу.
"Оформить ДТП можно через приложения Europrotocol, DTP.kz, Halyk Kazakhstan либо официальный интернет-ресурс страховой организации. Для этого необходимо пройти идентификацию, заполнить декларацию и приложить фото и видео с места происшествия", – сообщили в полиции.
Покидать место ДТП можно только после получения уведомления о принятии декларации страховой организацией.
"При соблюдении всех условий водители не привлекаются к административной ответственности за данное ДТП", – отметили в ДП.
Если же условия Европротокола не соблюдены, необходимо вызвать полицию.
В ночь на 12 октября 2026 года в Алматы произошло ДТП, которое не обошлось без присутствия полиции: столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.
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