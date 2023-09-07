Дерзкие ночные воры спилили столбы освещения на 80 млн тенге в Алматы

Необычную кражу раскрыла полиция Алматы: столбы освещения общей стоимостью 80 млн тенге похитили в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы 7 сентября, сотрудники одной из компаний обнаружили пропажу столбов освещения и заявили о ней в полицию. Раскрыть дерзкую кражу помогли системы видеонаблюдения, зафиксировавшие несколько краж.

"Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов. Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой "Газели", подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Нами изъято свыше 50 украденных столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели", – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.

Задержаны двое подозреваемых, мужчины 1991-го и 1999 годов рождения. Их отправили в изолятор. Другую информацию полиция не разглашает в интересах следствия.

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