На улицах одного из районов Алматы впервые появилось освещение там, где его никогда не было

Фото: unsplash

В Алатауском районе Алматы новые линии наружного освещения появились на 42 участках, где раньше никогда не было ни столбов, ни фонарей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 ноября сообщили в акимате мегаполиса. "К примеру, в микрорайоне Рахат-Мадениет без освещения оказались сразу четыре улицы общей протяженностью в полтора километра", – говорится в сообщении. Отмечается, что по просьбе жителей ГКП "Алматы Қала Жарық" установило на этом участке 32 новых светильника, теперь микрорайон освещен полностью. Ранее стало известно, что проезд по БАКАД станет дороже.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: