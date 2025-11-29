#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Общество

На улицах одного из районов Алматы впервые появилось освещение там, где его никогда не было

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 18:15 Фото: unsplash
В Алатауском районе Алматы новые линии наружного освещения появились на 42 участках, где раньше никогда не было ни столбов, ни фонарей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 ноября сообщили в акимате мегаполиса.

"К примеру, в микрорайоне Рахат-Мадениет без освещения оказались сразу четыре улицы общей протяженностью в полтора километра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по просьбе жителей ГКП "Алматы Қала Жарық" установило на этом участке 32 новых светильника, теперь микрорайон освещен полностью.

Ранее стало известно, что проезд по БАКАД станет дороже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
109,2 км новых линий освещения появятся на 339 ранее неосвещенных участках в Алматы
12:32, 05 мая 2025
109,2 км новых линий освещения появятся на 339 ранее неосвещенных участках в Алматы
Дерзкие ночные воры спилили столбы освещения на 80 млн тенге в Алматы
14:37, 07 сентября 2023
Дерзкие ночные воры спилили столбы освещения на 80 млн тенге в Алматы
Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы
15:19, 08 мая 2025
Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: