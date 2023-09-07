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Трагедия в Сарыагашском районе: убийцу-педофила приговорили к пожизненному сроку

приговор педофилу и убийце девочки Фото: Zakon.kz
Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. Судья специализированного межрайонного суда Туркестанской области вынес приговор мужчине по обвинению в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки в Сарыагашском районе, передает из зала суда корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых – 48-летний рецидивист. Ранее он был судим за убийство и провел в колонии 10 лет. В 2023 году ему дали условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. 


Приговор подсудимому вынесли в СИЗО Шымкента, где он ждал наказание. Такое решение было принято для обеспечения безопасности участников процесса и пресечения эксцессов. Адвокат пострадавшей стороны сообщил, что на прениях прокурор запросил обвиняемому пожизненное лишение свободы и химическую кастрацию. 

приговор педофилу и убийце девочки

Фото: Zakon.kz

"Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначаю наказание в виде пожизненного лишения свободы и химической кастрации. Наказание подсудимый будет отбывать в учреждении максимальной безопасности", – прочитал приговор судья СМУС Туркестанской области Даурен Мадалиев.

Преступление произошло 14 июля. 5-летняя Еркежан Нурмахан пропала 13 июля ближе к часу дня. Узнав о пропаже, мать ребенка сразу написала заявление. На поиски погибшей подключились практически все жители села Жибек Жолы. Подозреваемого в шокирующим преступлении установили односельчане. 13 июля тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти. 

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