Трагедия в Сарыагашском районе: убийцу-педофила приговорили к пожизненному сроку
На скамье подсудимых – 48-летний рецидивист. Ранее он был судим за убийство и провел в колонии 10 лет. В 2023 году ему дали условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.
Приговор подсудимому вынесли в СИЗО Шымкента, где он ждал наказание. Такое решение было принято для обеспечения безопасности участников процесса и пресечения эксцессов. Адвокат пострадавшей стороны сообщил, что на прениях прокурор запросил обвиняемому пожизненное лишение свободы и химическую кастрацию.
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"Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначаю наказание в виде пожизненного лишения свободы и химической кастрации. Наказание подсудимый будет отбывать в учреждении максимальной безопасности", – прочитал приговор судья СМУС Туркестанской области Даурен Мадалиев.
Преступление произошло 14 июля. 5-летняя Еркежан Нурмахан пропала 13 июля ближе к часу дня. Узнав о пропаже, мать ребенка сразу написала заявление. На поиски погибшей подключились практически все жители села Жибек Жолы. Подозреваемого в шокирующим преступлении установили односельчане. 13 июля тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти.