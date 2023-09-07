Трагедия в Сарыагашском районе: подробности судебного процесса

7 сентября Специализированный межрайонный суд Туркестанской области приговорил убийцу 5-летней жительницы Сарыагашского района к пожизненному сроку. Его также признали виновным в изнасиловании погибшей и назначили химическую кастрацию. Подробности судебного процесса – в материале Zakon.kz.

Подробности приговора

На скамье подсудимых был 48-летний рецидивист из Сарыагашского района. Его обвинили по двум статьям: "убийство" и "насильственные действия сексуального характера". Подсудимого полностью признали виновным. Он будет отбывать наказание в учреждении чрезвычайной безопасности. Во время вынесения приговора подсудимый вел себя скованно и тихо.

"Гаийбназаров признан виновным по статьям "убийствo" и "насильственные действия сексуального характера". Назначаю пожизненное лишение свободы, подсудимый также лишен права работать с несовершеннолетними детьми пожизненно, а также занимать должность в сфере образования. Также удовлетворяю моральный ущерб в размере 100 млн тенге", – прочитал приговор судья Специализированного межрайонного суда Туркестанской области Даурен Мадалиев.

Результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили у осужденного психических расстройств. По данным суда, он был вменяемым, когда совершал преступление. Как выяснилось, мужчина разведен, имеет детей, которые с ним не общаются. Также у него есть мать. К слову, убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорен к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Родственники рецидивиста не явились на судебный процесс.

На судебном процессе осужденный частично признал свою вину и просил не назначать ему строгое наказание.

На вопросы журналистов, жалеет ли он о своем поступке, педофил отвечать не стал. После судебного процесса мать погибшей девочки набросилась на осужденного – ее возмутило его спокойное поведение.





"Он искал мою дочь вместе с нами" – родители погибшей

В зале суда родители погибшей Еркежан решились на откровенное интервью. По их словам, осужденный искал 5-летнюю девочку вместе с ними.

"Пусть он будет также сильно мучиться, как и моя дочь. Я доволен приговором. Его вину полностью доказали, на лосинах моей дочери обнаружили сперму осужденного. С ним мы были знакомы еще с детства, мы не думали о том, что он пойдет на такое преступление. Моя дочь в тот день отправилась в магазин, он завел ее к себе домой, сказал, что даст 150 тенге на мороженое. Моя дочь доверилась и пошла. Потом моя дочь, оказывается, начала плакать. Он рассказывает, что был пьяным в это время и решился на убийство. Он говорит, что был зол, задушил ее и начал без конца наносить ножевые ранения. Когда моя дочь пропала, мы к нему домой три раза заходили. В первый раз, когда я зашел, он спал. Потом проснулся и спросил у меня: "что ты здесь делаешь?". Я даже не мог подумать, что он пойдет на такое преступление. Мы его никогда не простим, Аллах тоже никогда не простит его", – рассказал Нуржан Ережепов, отец погибшей.

Мать погибшей сообщила, что осужденный не просил у них прощения. Убийца ее дочери лишь заявил, что жалеет о своем поступке.

"Он не просил у нас прощения. Он не признал вину по поводу того, что изнасиловал мою дочь, и ссылается на то, что был пьяным в это время. Но мне кажется, что он не был пьяным. Он все досконально рассказал, как завел мою дочь к себе домой и как убивал. Еще когда мы искали дочь, он нам "помогал" с поиском, говорил, что Еркежан ушла в сторону канала. Потом всех людей, которые искали мою дочь, он отвел к каналу и ввел всех в заблуждение", – говорит мать погибшей Индира Еримбетова.

"Наказание должны понести и другие" – адвокаты

Адвокаты потерпевшей стороны рассказывают, что не допустят освобождения осужденного по УДО в будущем.

Тем не менее останавливаться на достигнутом правозащитники не планируют. Юристы намерены привлечь к ответственности судью, который приговорил педофила-убийцу к условному сроку в начале этого года.

"По воле наших доверителей мы обратились к правоохранителям и в Антикор Туркестанской области, а также в Генпрокуратуру с целью привлечь к ответственности людей, допустивших данное правонарушение. Так как по мнению наших доверителей, если бы в свое время осужденный был привлечен к лишению свободы за ранее совершенное преступление, то этого бы не произошло. Мы хотим привлечь к ответственности судью, который принял санкцию в виде ограничения свободы сроком 2 года 7 месяцев, и в отношении органов пробации, участковых, которые должны были своевременно принимать меры", – сказали адвокаты потерпевшей стороны.

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