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Выстрелил и скрылся: словесная перепалка переросла в драку в Астане

Выстрелил и скрылся: словесная перепалка переросла в драку в Астане Фото: скриншот видео
В Астане 5 сентября 2023 года словесная перепалка из-за долга переросла в драку, и в полицию поступило сообщение по факту огнестрельного ранения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники столичной полиции установили участников драки.

"Установлено, что между ранее знакомыми людьми произошла словесная перепалка из-за долга, переросшая в драку. В результате 31-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета и скрылся", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В ведомстве заверили, что в настоящее время принимаются меры к задержанию основных фигурантов.

"Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Назначены экспертизы", – уточнили в пресс-службе столичного ДП.

Как отметили в столичной полиции, иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

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