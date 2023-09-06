Выстрелил и скрылся: словесная перепалка переросла в драку в Астане

В Астане 5 сентября 2023 года словесная перепалка из-за долга переросла в драку, и в полицию поступило сообщение по факту огнестрельного ранения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники столичной полиции установили участников драки.

"Установлено, что между ранее знакомыми людьми произошла словесная перепалка из-за долга, переросшая в драку. В результате 31-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета и скрылся", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В ведомстве заверили, что в настоящее время принимаются меры к задержанию основных фигурантов.

"Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Назначены экспертизы", – уточнили в пресс-службе столичного ДП.

Как отметили в столичной полиции, иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ночью 4 сентября 2023 года в центре Алматы произошла перестрелка. Два посетителя ресторана, расположенного в бизнес-центре, получили ранения.