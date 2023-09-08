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Ядовитые пауки расплодились в жилом доме Уральска

Ядовитые пауки расплодились в жилом доме Уральска Фото: предоставлено институтом зоологии
Нашествие ядовитых каракуртов, которые к тому же плодятся, обнаружили в подъезде дома жители многоэтажки Уральска. Жильцы опасаются укусов, которые могут стать смертельными для детей, сообщает Zakon.kz.

Жильцы дома №140 по улице Кердери, что в центре Уральска, обнаружили в подъезде своего дома целое полчище каракуртов, ядовитых пауков рода черных вдов. Жители дома всерьез опасаются укусов членистоногих, особенно переживают родители за детей, передает Мой город.

"Мы звонили в КСК, чтобы они приняли меры, но там отказали. Звонили в службу 109 – тоже отказали. Звонили в службу дезинфекции, там пояснили, что услуга стоит от 15 тысяч тенге и выше. Соседи не хотят на это скидываться. А нам теперь что делать? Начнутся холода и пауки поползут в квартиры", – говорит одна из жительниц дома.

Жильцы уверяют, что пауков в доме стало много, к тому же членистоногие выводят потомство. Их численность растет.

На просьбы уральцев ответили в акимате города. Чиновники обещали провести в доме дезинфекцию. Обработку проведут работники КСК, отметили в акимате. Однако сроки пока не уточнили.

Ранее о распространении ядовитых пауков писали пользователи Казнета. Казахстанцы рассказывали, что каракуртов находят в разных частях страны, говорится и о случаях укусов.

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