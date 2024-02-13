Жители Актау обнаружили целое гнездо одного из самых ядовитых пауков в подвале дома

В подвале многоквартирного дома микрорайоне № 13 города Актау житель обнаружил целое гнездо одного из самых ядовитых пауков в мире – каракурта. Теперь жильцы дома опасаются, что с наступлением тепла пауки переберутся в их квартиры, передает Zakon.kz.

Люсия Пономарева рассказывает, что об обнаруженных пауках узнала из соцсетей.

"В 13 микрорайоне домов много, я зашла в комментарии, чтобы узнать, в каком конкретно доме их нашли. И ужаснулась, узнав, что в нашем. Как теперь спать спокойно? За детей боюсь, ведь пауки эти маленькие, не сразу заметишь, а укус их смертельно опасен", – говорит женщина.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В городской жилищной инспекции дали задание КСК, обслуживающему дом, срочно заняться дезинфекцией.

"Завтра мы заключим договор с компанией, которая к концу недели проведет соответствующие работы. Я не знаю, как там могли оказаться пауки. Уже 16 лет работаю в КСК, и впервые с таким сталкиваюсь", – отмечает председатель КСК Газиз Агатаев.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Руководитель НПУ "Эко – Мангистау" Кирилл Осин высказал несколько предположений о том, как в подвале жилого многоквартирного дома в центре города могли появиться ядовитые пауки. Чаще всего люди сами привозят разного рода живность со степи. Например, работник, приехавший с вахты, вполне может привезти домой такой "сюрприз" в сумке.

"В прошлом году коллега убила дома каракурта. Но она рассказала, что накануне семья ездила в степь и на море. И возможно, люди привезли их с собой в вещах. А в случае с их обнаружением в подвале все неоднозначно. Во-первых, их много. Во-вторых, добежать со степи пауки не могут, это очень далеко. Поэтому я не исключаю, что их тоже привезли откуда-то. Конечно, не специально. А затем сложились благоприятные условия для их размножения. Но и тут вопрос – чтобы они размножились, нужно было завезти сразу несколько пауков. Также возможно, что привезли со степи самку паука с паучатами, а затем вытряхнули вещи возле дома. Она забралась в подвал, и в итоге образовалась колония", – предположил Кирилл Осин.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Случаев с завозами различных животных со степи и с моря в Актау много. Периодически жители видят в подъездах домов то водянок (вид змей), то черепах. Маловероятно, что они сами смогли добраться до жилых домов. А вот в случае с каракуртами, фалангами или скорпионами – это случайные завозы, считает эколог.

"Теперь главное, чтобы компания, которая будет их травить, сделала все правильно. Потому что может получиться, что их полностью не потравят, и тогда они разбегутся уже по квартирам", – добавляет Кирилл Осин.

В областной больнице рассказали, что сейчас в наличии имеется 5 ампул противоядия против каракурта. Подана заявка, поступление ожидается.

К слову, в 2020 году за два дня в больницу поступили сразу 10 человек после укусов скорпионов, а в 2015 году жители Актау пережили нашествие фаланг – их находили в квартирах и в административных зданиях.

Похожий случай наблюдался в июне 2023 года, когда в Атырауской области произошло нашествие каракуртов. После их укусов только в Индирском районе было госпитализировано 10 человек. Ядовитые пауки атаковали более 120 животных, 16 из которых погибли.

Чуть позже, в июле 2023 года, в больницу скорой неотложной помощи Алматы самостоятельно обратилась семейная пара из села Шелек. Пациенты жаловались на чувство онемения в нижних конечностях, потливость и общую слабость. Со слов супругов, ночью их укусил каракурт. Они были госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.