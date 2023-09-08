Погрязший в долгах директор микрофинансовой организации ограбил собственную контору в Таразе

Погрязший в долгах из-за спортивных ставок директор микрофинансовой организации совершил ограбление своей же фирмы в Таразе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Жамбылской области, 7 сентября в УП Тараза поступило сообщение о том, что совершено ограбление микрофинансовой организации.

По приезду полицейские выяснили, что 47-летний директор филиала этой же организации, заперев кассиршу в уборной, завладел деньгами с кассы в сумме 24,5 млн тенге и скрылся в неизвестном направлении.



"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РК "Грабеж, совершенный в особо крупном размере". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Незамедлительно был ориентирован личный состав, введен план "Перехват", проведены иные оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением грабителя.

В результате подозреваемый, не сумев скрыться из города, сам явился к полицейским с украденными деньгами.

"При допросе задержанный раскаялся и пояснил, что на такой отчаянный шаг был вынужден пойти из-за проигранных спортивных ставок и накопившихся долгов по 5 кредитам на крупные суммы, которые в свое время были взяты им для ставок в азартных играх". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Стражи порядка добавили, что подозреваемый водворен в ИВС.

Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

В июне 2023 года похожие новости пришли из Атырау. Тогда женщина имитировала ограбление, чтобы присвоить 45 млн тенге подруги.