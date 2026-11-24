Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) лишены лицензий три микрофинансовые организации (МФО), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 ноября 2026 года, проинформировала пресс-служба агентства:

"В ходе контрольных и надзорных мероприятий установлены систематические нарушения требований законодательства, повлекшие нарушение прав потребителей финансовых услуг".

Так, на основании приказов АРРФР от 23 ноября текущего года лицензий лишены:

ТОО "МФО "ECKZ" – приказ №80; ТОО "МФО "Taj Finance" – приказ №81. ТОО "МФО "М Булак" – приказ №82.

"Со дня лишения лицензии организации не вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе выдавать новые микрокредиты. Изменение условий действующих договоров о предоставлении микрокредита допускается только в случаях, предусмотренных законом". Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве подчеркнули, что МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня лишения лицензии провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

"Обязательства заемщиков по действующим договорам сохраняются и подлежат исполнению в соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства". Пресс-служба АРРФР РК

27 октября 2026 года стало известно, что сразу семь МФО лишены лицензий в Казахстане.