Волонтеры и полицейские ищут пропавшую девушку в Акмолинской области

В Акмолинской области 17-летнюю девушку разыскивают полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

В полицию Кокшетау обратилась мать девушки.

По ее словам, ее дочь Лейла Тойбазар, 2006 года рождения, ушла из дома 7 сентября около 15.00 в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры.





"Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в УП Кокшетау по адресу: ул. Сатпаева, 1 "а" либо по телефонам: 8-(7162)-29-96-00, 8-707-119-87-19", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что ранее подросток уходила из дома.