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Волонтеры и полицейские ищут пропавшую женщину с ребенком в Кокшетау

Волонтеры и полицейские ищут пропавшую женщину с ребенком в Кокшетау Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Акмолинской области полицейские ищут пропавшую женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

19 октября в полицию поступило заявление от 39-летнего мужчины. Он заявил о пропаже супруги Ирины Кондратовой. 

Женщина 17 октября вечером ушла из дома с маленьким сыном в неизвестном направлении и до сих поре ее местонахождение неизвестно. 

"Во все подразделения полиции направили ориентировки с приметами женщины и ребенка. С первых часов поиска помощь стражам порядка оказывают волонтеры", – рассказали в полиции. 

Проверены медучреждения, ориентированы водители таксопарков и охранники дачных обществ, ведется отработка лесных массивов.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, глаза карие, волосы русые до плеч, среднего телосложения. Была одета в серую кофту, синие джинсы, обута в красные кроссовки. Также вместе с ней был грудной ребенок.            

Всех, кто знает о месте нахождения женщины и ребенка, просят позвонить 102 либо по тел.: 8 (716-2) 25-78-05, 8-707-119-87-19.

Ранее пропавшего два месяца назад мужчину нашли мертвым в СКО. 

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Акмолинская область Кокшетау
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