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Законодательство РК

На трассе возле Кызылорды полицейские остановили машину с крупной партией наркотиков

крупная партия наркотиков Фото: polisia.kz
На трассе Самара – Шымкент в Кызылординской области патрульные полицейские в ходе ОПМ "Қарасора" остановили автомашину Toyota за нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в ходе досмотра в автомобиле обнаружена сумка с растительным веществом. По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 кг.

"Водитель и пассажир, оба в возрасте 43 лет, оказались жителями Атырауской области и ранее уже были судимы. Они водворены в ИВС", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы.


Ранее сообщалось, что партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном.

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Елена Беляева
Кызылординская область
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