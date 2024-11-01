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Законодательство РК

Автомобиль с крупной партией наркотиков остановили полицейские Кызылординской области

наркотики нашли на трассе Самара - Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:32 Фото: скриншот видео
Патрульные полицейские остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения на трассе Самара – Шымкент в Аральском районе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, при проверке в багажнике автомобиля обнаружены несколько пакетов с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество весом 1,8 кг является высушенной марихуаной.

По данному факту проводится досудебное расследование.

57-летний житель области по решению суда арестован на два месяца и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, за какой срок делают экспертизу синтетических наркотиков в Казахстане.

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Самара МВД РК Кызылординская область Шымкент 2024 год Наркотики Полиция Наркотики
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