Автомобиль с крупной партией наркотиков остановили полицейские Кызылординской области
Фото: скриншот видео
Патрульные полицейские остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения на трассе Самара – Шымкент в Аральском районе, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, при проверке в багажнике автомобиля обнаружены несколько пакетов с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество весом 1,8 кг является высушенной марихуаной.
По данному факту проводится досудебное расследование.
57-летний житель области по решению суда арестован на два месяца и помещен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, за какой срок делают экспертизу синтетических наркотиков в Казахстане.
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