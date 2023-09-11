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Школьница пропала в Уштобе, ее ищут в трех регионах страны

Школьница пропала в Уштобе, ее ищут в трех регионах страны Фото: Zakon.kz
В трех регионах Казахстана шесть дней ведутся поиски 15-летней школьницы Акерке Жолдасовой из Уштобе, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, ученица 11-го класса школы №51 пропала пять дней назад. Предположительно, девушка сбежала с парнем по имени Амир, который забрал ее после школы. Отмечается, что это зафиксировали камеры видеонаблюдения, но якобы администрация школы отказывается предоставлять запись.

По словам свидетелей, школьница и парень сели в такси в сторону Талдыкоргана. Таксист, который их отвез, сказал, что высадил их на арбате.

"Дальше никакой информации о них нет. Заявление мама написала в день пропажи", – говорится в сообщении.

На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Жетысуской области, где подтвердили факт пропажи школьницы:

"Действительно, полицейскими Каратальского района совместно с оперативниками областного департамента инициированы поисковые мероприятия 15-летней школьницы Акерке Жолдасовой из Уштобе. Поиск продолжается последние шесть дней. Предположительно, она находится рядом с другим несовершеннолетним Амиром Тергеуовым, родные которого также обратились в районную полицию за содействием в его розыске".

В ведомстве отметили, что местонахождение обоих несовершеннолетних пока не установлено.

"Розыскные группы продолжают работать в трех регионах страны. Поисковые мероприятия находятся на особом контроле областного Управления криминальной полиции. В случае установления местонахождения пропавших подростков просим звонить по тел: 8 (7282) 608-008, 8 (705) 110-5557 или "102".Пресс-служба ДП Жетысуской области

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