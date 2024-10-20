В Мангистауской области пять дней ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

В пригороде Актау ведутся поиски 15-летней Нурсайи Куралбаевой, которая пропала пять дней назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, девушка проживает в частном доме в Мунайлинском районе, на улице Бирлик. По данным волонтеров, утром 15 октября, около 08:00, она покинула дом, направляясь в политехнический колледж Актау, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Фото: lada.kz

К поисковым работам подключились волонтеры и сотрудники полиции. По словам родственников, Куралбаева была одета в черную ветровку, черные брюки и черные кроссовки с белыми полосками. Девушка среднего телосложения, ростом 165-170 сантиметров, с длинными светло-темными волосами.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят связаться по телефонам: +7 (700) 911-72-92 или 102.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота.