Большие очереди за автогазом образовались на заправках Талдыкоргана

Больше суток в Талдыкоргане наблюдается дефицит автогаза почти на всех автозаправках города. Водители часами колесят по городу и близлежащим районам в поисках топлива, сообщает Zakon.kz.

Автогаз можно найти лишь на маленьких заправочных станциях на окраине города. Минувшим вечером там уже образовались большие очереди. На крупных заправках сжиженного газа и вовсе нет. Такая ситуация в областном центре наблюдается уже больше суток.

Аналогичная ситуация и в соседних районах Талдыкоргана. Водители Коксуского, Ескельдинского и Каратальского районов ощутили отсутствие топлива еще в конце прошлой недели.

"Есть пара мест, где газ остался, а вот на крупных заправках на табло уже пишут, что топлива нет. Давно такого не было у нас в области, мы же автогаз ставим, чтобы экономить, а бензин нынче дорогой", – говорят автолюбители.

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился к заместителю акима Жетысуской области Асету Канагатову. Чиновник сообщил, что вопросом уже занимается Управление энергетики и ЖКХ региона. По предварительной версии специалистов ведомства, в регион задержали поставку сжиженного газа почти на неделю.

Ранее автогаз исчез на заправочных станциях Петропавловска. Отпускать топливо продавцы соглашались только владельцам общественного транспорта.

