Большие очереди за автогазом образовались на заправках Талдыкоргана
Автогаз можно найти лишь на маленьких заправочных станциях на окраине города. Минувшим вечером там уже образовались большие очереди. На крупных заправках сжиженного газа и вовсе нет. Такая ситуация в областном центре наблюдается уже больше суток.
Аналогичная ситуация и в соседних районах Талдыкоргана. Водители Коксуского, Ескельдинского и Каратальского районов ощутили отсутствие топлива еще в конце прошлой недели.
"Есть пара мест, где газ остался, а вот на крупных заправках на табло уже пишут, что топлива нет. Давно такого не было у нас в области, мы же автогаз ставим, чтобы экономить, а бензин нынче дорогой", – говорят автолюбители.
За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился к заместителю акима Жетысуской области Асету Канагатову. Чиновник сообщил, что вопросом уже занимается Управление энергетики и ЖКХ региона. По предварительной версии специалистов ведомства, в регион задержали поставку сжиженного газа почти на неделю.
Ранее автогаз исчез на заправочных станциях Петропавловска. Отпускать топливо продавцы соглашались только владельцам общественного транспорта.