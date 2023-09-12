Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Генеральская внучка" из Алматы устроила разборки с рабочими

"Генеральская внучка" из Алматы устроила разборки с рабочими Фото: polisia.kz
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого женщина агрессивно общается с коммунальными рабочими, требуя прекратить ввести работы в ночное время суток, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявляет, что она "генеральская внучка", на которой, по ее словам, висит двойное убийство. Кроме того, она может позвонить "куда-надо".

В полиции Алматы отреагировали на ролик и уточнили, что уже установили нарушительницу.

"В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района установлена гражданка 1991 года рождения, жительница микрорайоне "Нур Алатау". Ее действия квалифицированы по ст.434 КРКобАП – мелкое хулиганство".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что материалы производства для принятия решения будут направлены в специализированный межрайонный административный суд по Алматы.

В марте 2023 года вооруженная разборка на дороге в Шымкенте попала на видео. Конфликт развивался около школы и на глазах детей. В полиции сообщили, что назначены соответствующие проверки и составили административный протокол. Пока неизвестно, было ли оружие настоящим.

Читайте также

Нарколабораторию ликвидировали в алматинском ЖК
Нарколабораторию ликвидировали в алматинском ЖК
Жителя Западно-Казахстанской области задержали с 1500 доз наркотиков
53 пакета могут стоить жителю ЗКО 15 лет жизни
Ударило током на пенной вечеринке: девочка умерла в Костанайской области
Ударило током на пенной вечеринке: девочка умерла в Костанайской области
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
клевер
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
дом
Цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления