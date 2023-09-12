"Генеральская внучка" из Алматы устроила разборки с рабочими

В Казнете распространяют видео, на кадрах которого женщина агрессивно общается с коммунальными рабочими, требуя прекратить ввести работы в ночное время суток, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявляет, что она "генеральская внучка", на которой, по ее словам, висит двойное убийство. Кроме того, она может позвонить "куда-надо".

В полиции Алматы отреагировали на ролик и уточнили, что уже установили нарушительницу.

"В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района установлена гражданка 1991 года рождения, жительница микрорайоне "Нур Алатау". Ее действия квалифицированы по ст.434 КРКобАП – мелкое хулиганство". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что материалы производства для принятия решения будут направлены в специализированный межрайонный административный суд по Алматы.

В марте 2023 года вооруженная разборка на дороге в Шымкенте попала на видео. Конфликт развивался около школы и на глазах детей. В полиции сообщили, что назначены соответствующие проверки и составили административный протокол. Пока неизвестно, было ли оружие настоящим.