Работник автомойки угнал авто клиента и устроил аварию

В Караганде сотрудник сервиса по мойке машин решил покататься на авто клиента и совершил на нем ДТП, сообщает Zakon.kz.

Жительница Караганды оставила свой автомобиль на мойке, а когда за ним вернулась, машины не оказалось на месте. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Обстоятельства выяснили сотрудники управления полиции Караганды, сообщает E-Karaganda.

Как выяснили полицейские, задержав 30-летнего мужчину, работника автомойки, он решил прокатиться на машине клиента после того, как помыл ее. Во время поездки мужчина не справился с управлением и разбил авто. После бросил машину на стоянке у одного из торговых домов города и скрылся.

Ущерб от аварии владелица машины оценила в 700 тысяч тенге. Подозреваемый после решения суда будет выплачивать компенсацию. Дело завели по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее в Темиртау Карагандинской области водитель грузовика лишился ноги в результате аварии трех большегрузов.