В Темиртау водитель лишился ноги в результате столкновения трех большегрузов

Водитель фуры марки Shacman, двигаясь по улице Караганды в Темиртау, врезался в два других большегруза и получил серьезные травмы. Врачи ампутировали мужчине ногу, сообщает Zakon.kz.

Авария с участием трех грузовиков произошла на улице Караганды в Темиртау 8 сентября. Видео с места аварии распространилось в социальных сетях. Как следует из ролика, на обочине стоял припаркованный КАМАЗ, рядом с которым остановился большегруз марки Volvo. В этот момент сзади в обе машины въехал на скорости грузовик Shacman.





"8 сентября в 15.10 в городе Темиртау по улице Караганды со стороны автодороги Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств: Shacman и Volvo. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщает E-Karaganda, в Управлении здравоохранения региона сообщили о состоянии водителя фуры Shacman, которого госпитализировали с места аварии.

"Пострадавший поступил с сильным размозжением мягких тканей. В результате было решено провести ампутацию. На данный момент состояние стабильное. Находится в отделении". Пресс-служба Управления здравоохранение Карагандинской области

Ранее стало известно, что ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области. Жертвой аварии стал пятимесячный младенец, его мать и брат получили травмы.