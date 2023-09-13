Жителя Шымкента избили до смерти из-за ревности

В Шымкенте мужчину избили до смерти из-за ревности. Подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом 13 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

Сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома поступило на пульт "102" 12 сентября около 12:30.

"По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего горожанина". Пресс-служба ДП Шымкента

Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы.

"Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия. Сотрудники отдела криминальной полиции, получив ориентировки с описанием внешности и данными подозреваемого, незамедлительно приступили к его поискам". Пресс-служба ДП Шымкента

Полицейские задержали подозреваемого в районе массива Тогус. Им оказался житель города Ленгер Туркестанской области. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Как отмечается, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РК.

Материал по теме Избил и пытался изнасиловать: на женщину напали в Алматинской области

В конце июля 2023 года на 50-летнюю жительницу Алматинской области напал мужчина, который избил ее и пытался изнасиловать. Дочь пострадавшей рассказала, как матери удалось сбежать от маньяка. Подробности можете узнать по ссылке выше.