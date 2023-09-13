Автобус сбил двух пешеходов в Алматы: пострадавшая находится в коме

Фото: Zakon.kz

В Управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние одной из пострадавших в результате наезда автобуса на "зебре" на проспекте Абая. Женщина находится в коме, сообщает Zakon.kz.

В УОЗ отметили, что состояние пострадавшей тяжелое. "Пациентка госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии ГКБ №7. В настоящее время ее состояние крайне тяжелое, находится в коме (1 степень), на ИВЛ. Все необходимые обследования и лечение проводится в полном объеме". Управление общественного здравоохранения Алматы Инцидент произошел 9 сентября. В результате наезда скончался один из пострадавших. Ранее автобус без водителя попал в ДТП на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра в Алматы, пострадала женщина. Читайте также В Актобе брусчатка провалилась после ремонта тротуара Пропавшего в Атырауской области мужчину нашли мертвым

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