Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: стало известно о состоянии водителя и пострадавших
По информации врачей, одна пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами была госпитализирована в отделение реанимации. Состояние пациентки оценивается как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.
Кроме того, мужчина 55 лет с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализирован в отделение нейрохирургии.
"Водитель автобуса, 36 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой Детской городской клинической больницы №2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате поставлен диагноз: ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Наложена гипсовая повязка. Его направили на амбулаторное лечение.
Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.
22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек.
Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.
Позже полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу людей.