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Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: стало известно о состоянии водителя и пострадавших

состояние пострадавших в ДТП Фото: Zakon.kz
В пресс-службе УОЗ города Алматы рассказали о состоянии водителя и пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов, сообщает Zakon.kz.

По информации врачей, одна пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами была госпитализирована в отделение реанимации. Состояние пациентки оценивается как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.

Кроме того, мужчина 55 лет с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализирован в отделение нейрохирургии.

"Водитель автобуса, 36 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой Детской городской клинической больницы №2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате поставлен диагноз: ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Наложена гипсовая повязка. Его направили на амбулаторное лечение.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек. 

Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Позже полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу людей.

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