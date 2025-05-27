Российский самолет совершил экстренную посадку в Актобе
Фото: nordwindairlines.ru
В Актобе в Международном аэропорту Алии Молдагуловой совершил экстренную посадку самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, сообщает Zakon.kz.
На борту находились 564 пассажира.
"В Актобе совершил посадку самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines (российская авиакомпания). Направление: Екатеринбург – Сочи. Причина посадки: плохое самочувствие пассажира", – сообщил председатель правления Международного аэропорта Алия Молдагулова Дастан Малиев.
Ранее сообщалось, что инцидент в небе привел к экстренной посадке самолета с пассажирами в Мадриде.
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