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Столичных тиктокеров поймали в закрытом гипермаркете, где они снимали контент

Столичных тиктокеров поймали в закрытом гипермаркете, где они снимали контент Фото: Zakon.kz
В Астане четверо молодых парней спрятались в гипермаркете "Анвар" и после его закрытия снимали видеоконтент в TikTok, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в полиции, тиктокеры оставаясь внутри, совершили действия, не соответствующие культуре поведения.

Парни угощались напитками и едой, катались на тележках и лазали по полкам. А сейчас правонарушители задержаны сотрудниками ГБР частной охранной фирмы, которые в дальнейшем переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРКоАП и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом.

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Елена Вебер
Астана
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