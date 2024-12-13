Пьяный астанчанин врезался в столб на угнанном авто

В Астане 24-летний житель угнал незапертое авто и вреpался в столб, сообщает Zakon.kz.

В полиции 13 декабря рассказали, что зарегистрировали уголовное дело об угоне автомобиля. Его фигурант стал 24-летний астанчанин. Оказалось, что он ночью пьяным вышел на улицу. Увидев во дворе жилого дома незапертую машину Mercedes Е-230 сел за его руль и решил покататься по городу.

"Ключи от автомобиля находились в замке зажигания. Но через некоторое время пьяный астанчанин врезался в столб, причинив материальный ущерб на сумму три млн тенге. Правонарушителя водворили в изолятор временного содержания", – поделились полицейские.

Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдения мер безопасности: не следует оставлять ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне, а также оставлять автомобиль открытым.

У алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге.