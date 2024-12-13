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Происшествия

Участнику смертельной драки в караоке вынесли приговор в Лисаковске

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:04 Фото: Zakon.kz
Осужден парень за драку в караоке, в которой погиб посетитель, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" 13 декабря пишет, что дело о смертельной драке в караоке рассматривал Лисаковский городской суд. На скамье подсудимых оказался 22-летний парень. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел 12 октября. Погибшему был 41 год.

"Согласно материалам дела, подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ссоры, на почве личных неприязненных отношений он умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, схватил мужчину и бросил его на пол. Затем нанес пять ударов кулаком по лицу. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, позже скончался в реанимации", – отмечает издание.

Подсудимый свою вину признал полностью. Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

"В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщает пресс-служба областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В октябре 2024 года в Казнете распространилось видео, на котором запечатлен момент избиения мужчины в одном из ночных клубов города Лисаковска Костанайской области.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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