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В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу Фото: Zakon.kz
В Алматы по пр.Райымбека за Городской клинической больницей №7 поздно ночью трое парней перебегали дорогу в неположенном месте, двое успели перебежать, а третьего сбил водитель на BMW 5 серии. Он скончался на месте до приезда медиков, сообщает Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW пятой серии двигался по Ташкентскому тракту в западном направлении в сторону Алматинской области на большой скорости.

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

В это время трое молодых ребят перебегали дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил одного из них, в момент столкновения тело парня отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм он скончался.

Водитель авто остановиться сразу не смог, а сделал это примерно на расстоянии более 50 метров от места наезда, а о том что он ехал на высокой скорости свидетельствует затяжной тормозной след.

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют все обстоятельства.

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