В Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу
Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW пятой серии двигался по Ташкентскому тракту в западном направлении в сторону Алматинской области на большой скорости.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В это время трое молодых ребят перебегали дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил одного из них, в момент столкновения тело парня отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм он скончался.
Водитель авто остановиться сразу не смог, а сделал это примерно на расстоянии более 50 метров от места наезда, а о том что он ехал на высокой скорости свидетельствует затяжной тормозной след.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют все обстоятельства.