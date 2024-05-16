Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы
ДТП произошло на Ильинском тракте, не доезжая до границы Алматинской области.
Фото: Zakon.kz
При движении на север автомобиль Subaru Impreza сбил мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Мужчина перебегал дорогу в сотне метрах от пешеходного перехода.
Фото: Zakon.kz
Водитель пытался избежать столкновения, хотел уйти в сторону, но ему не удалось избежать наезда.
Фото: Zakon.kz
Он вызвал скорую помощь, которая экстренно госпитализировала пострадавшего. Позже стало известно, что мужчина скончался в реанимационном отделении.
Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники полиции. Дознаватель выясняет все обстоятельства происшествия.
Фото: Zakon.kz
Личность мужчины не установлена. Известно, что ему было около 45-50 лет.
Стоит отметить, что дорожный участок, где произошло ДТП, не освещался.
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Павлодарской области 16 мая столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате погибли два человека.