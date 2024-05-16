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Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы

Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель Subaru Impreza сбил перебегавшего дорогу мужчину. Он скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на Ильинском тракте, не доезжая до границы Алматинской области.

Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:42

Фото: Zakon.kz

При движении на север автомобиль Subaru Impreza сбил мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Мужчина перебегал дорогу в сотне метрах от пешеходного перехода.

Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:42

Фото: Zakon.kz

Водитель пытался избежать столкновения, хотел уйти в сторону, но ему не удалось избежать наезда.

Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:42

Фото: Zakon.kz

Он вызвал скорую помощь, которая экстренно госпитализировала пострадавшего. Позже стало известно, что мужчина скончался в реанимационном отделении.

Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники полиции. Дознаватель выясняет все обстоятельства происшествия.

Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:42

Фото: Zakon.kz

Личность мужчины не установлена. Известно, что ему было около 45-50 лет. 

Стоит отметить, что дорожный участок, где произошло ДТП, не освещался. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Павлодарской области 16 мая столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате погибли два человека.

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