Перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы

В Алматы водитель Subaru Impreza сбил перебегавшего дорогу мужчину. Он скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на Ильинском тракте, не доезжая до границы Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

При движении на север автомобиль Subaru Impreza сбил мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Мужчина перебегал дорогу в сотне метрах от пешеходного перехода.

Фото: Zakon.kz

Водитель пытался избежать столкновения, хотел уйти в сторону, но ему не удалось избежать наезда.

Фото: Zakon.kz

Он вызвал скорую помощь, которая экстренно госпитализировала пострадавшего. Позже стало известно, что мужчина скончался в реанимационном отделении.

Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники полиции. Дознаватель выясняет все обстоятельства происшествия.

Фото: Zakon.kz

Личность мужчины не установлена. Известно, что ему было около 45-50 лет.

Стоит отметить, что дорожный участок, где произошло ДТП, не освещался.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Павлодарской области 16 мая столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате погибли два человека.