Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в Таразе

Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в Таразе Фото: ДП Жамбылской области
Шесть схронов с огнестрельным оружием и боеприпасами нашли жамбылские полицейские за сутки, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента Жамбылской области, в тайниках спрятали боевой пистолет "ПСМ", украденный из арсенала полицейского департамента; одноствольные гладкоствольные охотничьи ружья моделей "ТОЗ–Б" и "ИЖ–18"; двуствольное охотничье ружье; а также 148 патронов различного калибра.

Боеприпасы и оружие были обнаружены не только в Таразе, но и в отдаленных районах.


"Среди изъятого оружия также были двуствольная винтовка, обрезы одноствольных охотничьих ружей моделей "ИЖ–17" и "ИЖ–27", пневматический и травматический пистолеты, спортивный револьвер–пистолет и 94 патрона различного калибра". ДП Жамбылской области

Как отметили оперативники, начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Схрон оружия находили в феврале 2023 года также в Алматинской области. Оружие было найдено вдоль трассы Алматы – Оскемен. По предварительной версии, найденное оружие было похищено во время январских событий.

Читайте также

В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку
В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку
Женщина с ножом в руках распугала прохожих в Семее
Женщина с ножом в руках распугала прохожих в Семее
Кабели на 100 млн тенге украли в Атырау
Кабель на 100 млн тенге украли в Атырау
Жанель Абдрахманова
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления