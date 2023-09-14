Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в Таразе

Шесть схронов с огнестрельным оружием и боеприпасами нашли жамбылские полицейские за сутки, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента Жамбылской области, в тайниках спрятали боевой пистолет "ПСМ", украденный из арсенала полицейского департамента; одноствольные гладкоствольные охотничьи ружья моделей "ТОЗ–Б" и "ИЖ–18"; двуствольное охотничье ружье; а также 148 патронов различного калибра.



Боеприпасы и оружие были обнаружены не только в Таразе, но и в отдаленных районах.





"Среди изъятого оружия также были двуствольная винтовка, обрезы одноствольных охотничьих ружей моделей "ИЖ–17" и "ИЖ–27", пневматический и травматический пистолеты, спортивный револьвер–пистолет и 94 патрона различного калибра". ДП Жамбылской области

Как отметили оперативники, начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Схрон оружия находили в феврале 2023 года также в Алматинской области. Оружие было найдено вдоль трассы Алматы – Оскемен. По предварительной версии, найденное оружие было похищено во время январских событий.

