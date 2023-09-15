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Украли и съели: дерзкую кражу 20 арбузов расследует полиция Абайской области

Украли и съели: дерзкую кражу 20 арбузов расследует полиция Абайской области Фото: unsplash
В Абайской области фермер обратился в отдел полиции Кокпектинского района из-за дерзкой кражи арбузов на 30 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, с его огорода неизвестные украли 20 арбузов.

"Ущерб составил 30 000 тенге. Дело не в ущербе, пояснил владелец арбузов, а в труде. В мае этого года он посадил 80 арбузов в своем огороде для своей семьи, ежедневно ухаживая и поливая, потому возмутился, когда заметил, что ночью кто-то проник в его двор и совершил кражу".Пресс-служба Департамента полиции Абайской области

Сотрудники полиции установили 10 несовершеннолетних – жителей села, которые дали признательные показания. Пятеро из них не достигли 14-летнего возраста. Также они рассказали, что съели украденные арбузы.

"Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 ("Кража". – Прим. ред.) УК РК в отношении пятерых несовершеннолетних лиц, которые к тому времени достигли 14-летнего возраста".Пресс-служба ДП Абайской области

Ювенальная полиция взяла на контроль всех подростков, с ними планируется проведение разъяснительных работ.

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