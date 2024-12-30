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Общество

Кража года на 46,5 млн тенге раскрыта в Абайской области

Кража года на 46,5 млн тенге раскрыта в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:43 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Абайской области раскрыта масштабная кража, которую уже окрестили кражей года. Подробностями 30 декабря 2024 года поделились в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что с 24 сентября по 19 октября текущего года неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий.

"Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму – 46 568 488,41 тенге. Но даже самые продуманные планы порой рушатся. В результате оперативной работы сотрудников полиции подозреваемые были установлены. Ими оказались трое мужчин, которые, действуя по предварительному сговору, тщательно спланировали свою дерзкую операцию. Однако удача оказалась недолговечной: все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Абайской области

В ведомстве отметили, что расследование еще продолжается, а собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность и выразили надежду, что это станет уроком для всех, кто попытается нарушить закон.

Ранее полиция Астаны рассказала о самой громкой краже 2024 года. Оказалось, что у жителя столицы из сейфа украли часы стоимостью в несколько квартир.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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