Человеческие останки нашли на территории Пограничной академии КНБ в Алматы

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На территории Пограничной академии КНБ в Алматы были обнаружены человеческие останки. Информация об этом появилась в соцсетях вечером 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса подтвердили, что кости нашли во время проведения ремонтных работ на инженерных сетях. "По факту обнаружения старого захоронения Управление полиции Медеуского района проводит проверку", – рассказали в ведомстве. В августе 2024 года подобную находку сделали во время земляных работ по прокладке водоснабжения в Восточно-Казахстанской области. Человеческие останки обнаружили напротив здания сельского акимата. Читайте также Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами

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