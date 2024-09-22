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Человеческие останки нашли на территории Пограничной академии КНБ в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 09:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На территории Пограничной академии КНБ в Алматы были обнаружены человеческие останки. Информация об этом появилась в соцсетях вечером 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса подтвердили, что кости нашли во время проведения ремонтных работ на инженерных сетях.

"По факту обнаружения старого захоронения Управление полиции Медеуского района проводит проверку", – рассказали в ведомстве.

В августе 2024 года подобную находку сделали во время земляных работ по прокладке водоснабжения в Восточно-Казахстанской области. Человеческие останки обнаружили напротив здания сельского акимата.

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