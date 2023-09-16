Рядом с "Бурабаем" обнаружили мертвого асканийского оленя
Фото: pixabay
В районе Катаркольского лесничества Акмолинской области обнаружен мертвый асканийский олень. Животное погибло от удушения, запутавшись в проволоке от "электропастуха", сообщает Zakon.kz.
Животное погибло от удушья, запутавшись в проволоке так называемого "электропастуха" — ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству, пишет 716.kz.
Обстоятельства несчастного случая выясняют полицейские.
"Участок не относится к территории ГНПП "Бурабай". На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции Бурабайского района. Первичные материалы по данному факту переданы в отдел полиции для дальнейшего расследования", — сообщили в Государственном национальном природном парке "Бурабай".
Асканийский олень – особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине. Этот вид завозили в Казахстан с 1938 по 1972 год. Весной этого года численность Асканийского оленя в заповеднике составляла 1512 особей.
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