Рядом с "Бурабаем" обнаружили мертвого асканийского оленя

Животное погибло от удушья, запутавшись в проволоке так называемого "электропастуха" — ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству, пишет 716.kz.

Обстоятельства несчастного случая выясняют полицейские.



Асканийский олень – особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине. Этот вид завозили в Казахстан с 1938 по 1972 год. Весной этого года численность Асканийского оленя в заповеднике составляла 1512 особей.