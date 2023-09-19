Толкали и дергали за волосы: мама с сыном напали на особенного подростка в Актау
Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео потасовки между женщиной, ее сыном и подростком. Действия происходили 17 сентября в Атырау, сообщает Zakon.kz.
На кадрах дерущихся окружают дети и никто не пытается вмешаться и остановить их.
В полицию с заявлением обратилась жительница, которая и рассказала, что соседка избила ее 12-летнюю дочь с ограниченными возможностями. На место выехали сотрудники полиции.
"Факт подтвердился. Кроме того, мальчик на видео, дергающий за волосы девочку, является сыном 36-летней женщины, которая избивала чужую несовершеннолетнюю дочь. На женщину составлены административные протоколы по статьям 73-1 ч.1 и 127 ч.1 КоАП РК".Пресс-служба ДП Мангистауской области
Как оказалось, причиной конфликта стали разногласия между несовершеннолетними.
18 сентября сообщалось, что в детском парке развлечений Алматы произошел конфликт между детьми, в который решил вмешаться пятикратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев. Он ударил отца пятерых детей кулаком в лицо.
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