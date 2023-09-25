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Массовая потасовка подростков в Актау попала на видео

Массовая потасовка подростков в Актау попала на видео Фото: скриншот
В Актау между 27 и 28 микрорайонами вечером 24 сентября произошла массовая потасовка с участием подростков. Конфликт попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Видео с массовой дракой в Актау появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как две группы подростков кричат и что – то друг в друга бросают.

Участников потасовки пытались успокоить жильцы дома, которые оказались свидетелями происшествиями.

В комментариях многие пользователи Сети выразили возмутились поведением подростков и призвали родителей принимать более активное участие в воспитании своих детей.

  • Где их родители? Куда они смотрят?
  • Дикари!
  • Их бы в армию отправить
  • Где полиция? 
  • Лихие 90-ые вспомнил, но зачем это нам
  • Бестолковая молодежь 
  • Деградация... полная... 

16 сентября стало известно о массовой драке в Алматы. В социальных сетях появилось видео с одной из улиц Алматы, где запечатлена потасовки. Автор нашумевших сообщил, что один из участников получил огнестрельное ранение. 

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Жанель Абдрахманова
Актау
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