Массовая потасовка подростков в Актау попала на видео
Фото: скриншот
В Актау между 27 и 28 микрорайонами вечером 24 сентября произошла массовая потасовка с участием подростков. Конфликт попал на видео, сообщает Zakon.kz.
Видео с массовой дракой в Актау появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как две группы подростков кричат и что – то друг в друга бросают.
Участников потасовки пытались успокоить жильцы дома, которые оказались свидетелями происшествиями.
В комментариях многие пользователи Сети выразили возмутились поведением подростков и призвали родителей принимать более активное участие в воспитании своих детей.
- Где их родители? Куда они смотрят?
- Дикари!
- Их бы в армию отправить
- Где полиция?
- Лихие 90-ые вспомнил, но зачем это нам
- Бестолковая молодежь
- Деградация... полная...
16 сентября стало известно о массовой драке в Алматы. В социальных сетях появилось видео с одной из улиц Алматы, где запечатлена потасовки. Автор нашумевших сообщил, что один из участников получил огнестрельное ранение.
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