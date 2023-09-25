Массовая потасовка подростков в Актау попала на видео

В Актау между 27 и 28 микрорайонами вечером 24 сентября произошла массовая потасовка с участием подростков. Конфликт попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Видео с массовой дракой в Актау появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как две группы подростков кричат и что – то друг в друга бросают.

Участников потасовки пытались успокоить жильцы дома, которые оказались свидетелями происшествиями.

В комментариях многие пользователи Сети выразили возмутились поведением подростков и призвали родителей принимать более активное участие в воспитании своих детей.

Где их родители? Куда они смотрят?

Дикари!

Их бы в армию отправить

Где полиция?

Лихие 90-ые вспомнил, но зачем это нам

Бестолковая молодежь

Деградация... полная...

16 сентября стало известно о массовой драке в Алматы. В социальных сетях появилось видео с одной из улиц Алматы, где запечатлена потасовки. Автор нашумевших сообщил, что один из участников получил огнестрельное ранение.

