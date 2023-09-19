Автобус с пассажирами упал с высоты 15 метров в Черногории

Вблизи курортного города Будва в Черногории произошло ДТП. Предварительно, погибли три человека, ранения получили несколько десятков человек, сообщает Zakon.kz.

Пассажирский автобус 19 сентября съехал с трассы в овраг в Черногории, в результате чего, по предварительным данным, погибли не менее трех человек, еще несколько человек пострадали, информирует портал Vijesti.

В то же время радио и телевидение Черногории RTCG сообщает, что ранения получили десятки человек.



ДТП произошло вблизи курортного города Будва. Пассажирский автобус двигался по трассе Цетине – Будва в горной местности.

По данным полиции, в автобусе могли находиться от 30 до 35 пассажиров.

Точное количество пострадавших пока не называется. Причины инцидента выясняются.