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Автобус с пассажирами упал с высоты 15 метров в Черногории

Автобус с пассажирами упал с высоты 15 метров в Черногории Фото: zakon.kz
Вблизи курортного города Будва в Черногории произошло ДТП. Предварительно, погибли три человека, ранения получили несколько десятков человек, сообщает Zakon.kz.

Пассажирский автобус 19 сентября съехал с трассы в овраг в Черногории, в результате чего, по предварительным данным, погибли не менее трех человек, еще несколько человек пострадали, информирует портал Vijesti

В то же время радио и телевидение Черногории RTCG сообщает, что ранения получили десятки человек.

ДТП произошло вблизи курортного города Будва. Пассажирский автобус двигался по трассе Цетине – Будва в горной местности.

По данным полиции, в автобусе могли находиться от 30 до 35 пассажиров. 

Точное количество пострадавших пока не называется. Причины инцидента выясняются.

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