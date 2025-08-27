В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В католической школе города Миннеаполис произошла стрельба. По предварительной информации, два человека погибли, 12 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте заявил губернатор штата Миннесота Тим Уолц в социальной сети X.

"Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", – написал губернатор.

Уолц добавил, что в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. По его словам, учебный год в школе начался на этой неделе.

BREAKING: At least two people have been killed in the shooting incident in Minnesota, and more than a dozen were taken to the hospital after sustaining injuries, sources said.



Students in pre-K to eighth grade attend the school.https://t.co/bBdJvimFft pic.twitter.com/p8YBBMgkJ4 — ABC News (@ABC) August 27, 2025

По информации телеканала ABC, два человека погибли, несколько человек ранены. Стрелявший задержан. В школе обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса.

В июле 2025 года неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников в США. Пострадали четыре человека.