Мир

В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В католической школе в США произошла стрельба, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 20:24 Фото: Х/CoffindafferFBI
В католической школе города Миннеаполис произошла стрельба. По предварительной информации, два человека погибли, 12 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте заявил губернатор штата Миннесота Тим Уолц в социальной сети X.

"Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", – написал губернатор.

Уолц добавил, что в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. По его словам, учебный год в школе начался на этой неделе.

По информации телеканала ABC, два человека погибли, несколько человек ранены. Стрелявший задержан. В школе обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса.

В июле 2025 года неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников в США. Пострадали четыре человека.

Андрей Дюсупов
