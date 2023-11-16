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Преступников из России задержали в Павлодарской области после 24 лет розыска

Преступников из России задержали в Павлодарской области после 24 лет розыска Фото: pixabay
Двух граждан России, которые находились в розыске около 24 лет, задержали оперативники в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 16 ноября, полицейские задержали в регионе мужчину и женщину, которых разыскивали более 20 лет за преступления, совершенные в Российской Федерации.

Задержанный 57-летний мужчина находился в розыске с 2000 года. Он виновен в изнасиловании девушки в Омске. 69-летнюю гражданку РФ разыскивали с 1999 года за наркопреступление. Оба они скрывались от правосудия, постоянно меняя места жительства.

По словам начальника криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабая Капарова, сейчас правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции задержанных в соответствии с международными договорами.

Ранее в Алматы задержали уроженца Тараза, который 14 лет находился в розыске и все это время выдавал себя за родного брата.

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Россия Павлодарская область
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