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Законодательство РК

В Павлодаре мужчина обокрал и задушил знакомую на даче

приговор суда Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело об убийстве женщины на даче в садоводстве "Строитель" по ч. 1 ст. 99 и ч.1 ст. 188 УК РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, мужчина задушил павлодарку рукавом толстовки, а потом вынес ее имущество на сумму 74 500 тенге.

Обвиняемый свою вину признал полностью. По приговору мужчине предстоит провести 11 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Отмечается, что в пользу потерпевшей с него взыскали 5 млн тенге морального вреда и 30 тыс. тенге за оформление искового заявления.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что жуткое преступление произошло 14 сентября в поселке Жапек батыр Алматинской области. После пожара в частном доме были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Они погибли насильственной смертью.

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