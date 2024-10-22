Убили, отрубили голову и закопали: троих мужчин будут судить присяжные в Актау

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области слушается дело троих мужчин, обвиняемых в тяжких преступлениях. Им инкриминируют ст. 192 "Разбой", ст. 125 "Похищение" и 99 "Убийство" УК РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, один из подсудимых – бывший военнослужащий. Согласно материалам дела, обвиняемые похитили 59-летнего жителя Мангистауской области, убили его, отрубили ему голову, а тело закопали в степи. Погибшего искали несколько дней. Мотивы преступления не сообщаются.

Также издание отмечает, что один из участников убийства был в бегах.

В данное время все трое находятся под стражей. Уголовное дело передали в суд. Фигуранты пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели.

Ранее сообщалось, что пропавшего молодого мужчину из Каскелена нашли убитым в другом селе.