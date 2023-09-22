Студенты попали в реанимацию, отравившись газом на уроке в Мордовии

В медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии 21 сентября произошло массовое отравление неизвестным газом. Число пострадавших увеличилось до 27, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе.



Причиной массового отравления студентов стал переизбыток одоранта в газовой системе. Это вещество, которое используется в качестве примеси к газу для придания ему запаха.

По последним данным, число отравившихся выросло до 24. Из них девять — несовершеннолетние. Многих из них госпитализировали.

11 сентября сообщалось, что двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области. В частном доме, находящемся в поселке Шиели Кызылординской области, произошла утечка газа.