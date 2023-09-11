Двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области
Фото: Zakon.kz
Утром 11 сентября 2023 года в частном доме, находящемся в поселке Шиели Кызылординской области, произошла утечка газа. По данным регионального ДЧС, скончались двое детей, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия выезжал один спасатель.
"Дети 2017 и 2020 годов рождения получили отравление и скончались из-за утечки природного газа".Пресс-служба ДЧС Кызылординской области
Специалисты призывают строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых печей и газового оборудования.
В конце лета 2023 года массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами.
Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Позже стало известно о гибели еще одного ребенка.
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