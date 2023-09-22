Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене в Кыргызстане

39-летний житель села в Чуйской области отрезал уши и нос бывшей жене. Год назад его обвиняли в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации 24 kg, мужчину, который 20 сентября отрезал уши и нос бывшей жене в селе Селекционном Чуйской области, год назад задерживали за избиение и изнасилование пострадавшей.

Фото: очевидцев

Правоохранительные органы сообщили, что тогда мужчину задержали и водворили в ИВС. Однако даже после этого мужчина неоднократно избивал, пытал и насиловал бывшую жену.





"Нам в правоохранительных органах сказали, что, пока не убьет, дело не будут возбуждать и посадить не смогут. Она одна обеспечивает двоих сыновей. Был случай, когда бывший муж поднял руку на милиционеров, тогда вроде его должны были посадить, но родственники выкупили его у судьи. Я открыто об этом пишу, что его родные дали взятку судье. После этого он начал каждый день преследовать мою сестру, мы ее сторожили, охраняли, но он ее ловил в неожиданных местах", — написала в соцсетях сестра пострадавшей Диана.

В Кыргызстане этот случай вызвал широкий общественный резонанс: подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Дело расследуется по статье 130 "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

Сообщается, что пострадавшую от рук бывшего мужа женщину перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.