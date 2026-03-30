#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Происшествия

Мужчину из области Абай наказали за преследование бывшей жены

Мужчина привлечен к общественным работам за домогательства к бывшей жене, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 19:40 Фото: freepik
53-летний житель области Абай привлечен к общественным работам за противоправные действия в отношении своей бывшей супруги, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что супруги находятся в разводе более пяти лет, мужчина продолжал систематически нарушать покой женщины, рассказали в полиции. Игнорируя ее неоднократные предупреждения, он приходил к ней домой в состоянии алкогольного опьянения, а также регулярно звонил, тем самым ограничивая ее право на личное пространство и свободное распоряжение своим временем.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 90 часов общественных работ.

"Для отбывания наказания осужденный был поставлен на учет в службу пробации Жарминского района области Абай. С ним проведена профилактическая, воспитательная и праворазъяснительная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предупреждение повторных правонарушений".

Как уточняется, мужчина трудоустроен рабочим по благоустройству территории в сельском акимате. На сегодняшний день он уже отработал более 10 часов.

"Основной задачей службы пробации является не только контроль за исполнением наказания, но и оказание помощи осужденным в их социальной адаптации. В ходе работы с данным гражданином особое внимание уделяется профилактике повторных правонарушений и формированию уважительного отношения к правам других лиц", – отметила старший инспектор службы пробации Жарминского района Балым Зарыкканова.

Ранее сообщалось, что восемь случаев сталкинга выявили в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: