Мужчину из области Абай наказали за преследование бывшей жены

53-летний житель области Абай привлечен к общественным работам за противоправные действия в отношении своей бывшей супруги, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что супруги находятся в разводе более пяти лет, мужчина продолжал систематически нарушать покой женщины, рассказали в полиции. Игнорируя ее неоднократные предупреждения, он приходил к ней домой в состоянии алкогольного опьянения, а также регулярно звонил, тем самым ограничивая ее право на личное пространство и свободное распоряжение своим временем.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 90 часов общественных работ.

"Для отбывания наказания осужденный был поставлен на учет в службу пробации Жарминского района области Абай. С ним проведена профилактическая, воспитательная и праворазъяснительная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предупреждение повторных правонарушений".

Как уточняется, мужчина трудоустроен рабочим по благоустройству территории в сельском акимате. На сегодняшний день он уже отработал более 10 часов.

"Основной задачей службы пробации является не только контроль за исполнением наказания, но и оказание помощи осужденным в их социальной адаптации. В ходе работы с данным гражданином особое внимание уделяется профилактике повторных правонарушений и формированию уважительного отношения к правам других лиц", – отметила старший инспектор службы пробации Жарминского района Балым Зарыкканова.

