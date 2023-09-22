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Законодательство РК

Интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области

Интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области Фото: unsplash
Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области зарегистрировали досудебное расследование в отношении трех лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино), сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"Организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана. Тем самым данные лица предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр с выдачей клиентам реального выигрыша без соответствующей на то лицензии".

По его словам, предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков – более 800 человек.

"Одновременно проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес".Алибек Абдилов

Также официальный представитель АФМ РК рассказал, что по результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, касающиеся незаконной игорной деятельности, а также денежные средства.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. В порядке ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавил Алибек Абдилов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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